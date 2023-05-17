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Altılı masa liderleri 28 Mayıs seçimleri için toplandı

Altılı masa liderleri 28 Mayıs seçimleri için toplandı

14 Mayıs'taki seçimlerde beklediği sonucu alamayan altılı masa, bugün bir kez daha toplandı.

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14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde vatandaşlar sandık başına gitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre milletvekilliği seçimleri netleşirken, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile ilk turu birinci tamamlarken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89'luk oy oranında kaldı.

Sinan Oğan ise yüzde 5,17'lik oy aldı.

Yaşananların ardından Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'nun önde çıkmaması moralleri bozdu.

Hal böyle olunca altılı masa, ikinci turun yol haritasının belirlemek için bir kez daha toplanma kararı aldı.

Toplantı 3 saat sürdü

CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelen liderlerin toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantının ardından Akşener, Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu ve Uysal, araçlarıyla otoparktan çıkarak CHP'den ayrıldı.

Açıklama yapılmadı

Seçim sonuçları ve 2'inci turda izlenecek seçim politikalarının değerlendirildiği toplantının ardından açıklama yapılmadı.

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