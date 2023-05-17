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Meteoroloji'den İstanbul'a kritik uyarı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den İstanbul'a kritik uyarı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan uyarıya göre, Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

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İstanbul başta olmak üzere Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yarın kuvvetli sağanak beklendiği belirtilirken olumsuzluklara karşı tebdirli olunması istendi. 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın doğusunda, İstanbul Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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