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Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplandı

Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplandı

İkinci başkan Metin Öztürk: - "Hiçbir kulübün aklına borçları sıfırlamak gelmezken biz, 'Borçları sıfırlayıp gideceğiz. Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından da çıkacağız.' diyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un böyle bir planları değil hayalleri olduğunu düşünmüyorum"

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Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'ndaki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yönettiği toplantıya başkan Dursun Özbek'in yanı sıra yönetim kurulu ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda üyeler 10 Haziran'da yapılacak tüzük tadil kongresi ve kulübün mali yapısına yönelik eleştirilerde bulundu.

Başkan Dursun Özbek'in erken ayrıldığı toplantıda eleştirilere ikinci başkan Metin Öztürk ile yöneticiler Levent Yaz ile Can Natan cevap verdi.

Kulübün mali yapısıyla ilgili değerlendirmede bulunan Metin Öztürk, "Hiçbir kulübün aklına borçları sıfırlamak gelmezken biz, 'Borçları sıfırlayıp gideceğiz. Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından da çıkacağız.' diyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un böyle bir planları değil hayalleri olduğunu düşünmüyorum. Sadece bu bile bu yönetimi takdir etmek için bir sebep." diye konuştu.

Lider oldukları Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olacaklarını dile getiren Öztürk, "Başkalarının bırakın hedefleri, hayalleri olmayan şeyleri başarıyoruz. İnşallah cumartesi günü (Sivasspor maçı) ya da 10 gün sonra MKE Ankaragücü maçında şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. 23. şampiyon Galatasaray olacak. Yaşasın Galatasaray." ifadelerini kullandı.

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