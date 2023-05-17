BIST 4.617
DOLAR 19,76
EURO 21,42
ALTIN 1.258,24
HABER /  SPOR

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Abone ol

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavili kafilede, Dorukhan Toköz, Stefano Denswil, Yusuf Yazıcı ve Anastasios Bakasetas yer almadı.

Trabzonspor'un kafilesinde şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Jens Stryger Larsen, Serkan Asan, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Marek Hamsik, Manolis Siopis, Abdülkadir Ömür, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Jean-Philippe Gbamin, Montasser Lahtimi, Lazar Markovic, Trezeguet, Edin Visca, Umut Bozok, Maxi Gomez.

ÖNCEKİ HABERLER
BM'ye göre 2023-2027'de dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları görülebilir
BM'ye göre 2023-2027'de dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları görülebilir
Konya Şeker'den üreticiye 165 milyon TL'lik avans ödemesi
Konya Şeker'den üreticiye 165 milyon TL'lik avans ödemesi
Katar'dan Suriye'ye Arap Birliği için yeşil ışık!
Katar'dan Suriye'ye Arap Birliği için yeşil ışık!
TCG Anadolu İstanbulluların ziyaretine yeniden açıldı
TCG Anadolu İstanbulluların ziyaretine yeniden açıldı
ABD'li Ripple, İsviçre merkezli kripto saklama şirketi Metaco'yu satın aldı
ABD'li Ripple, İsviçre merkezli kripto saklama şirketi Metaco'yu satın aldı
Erdoğan'dan seçim sonrası altılı masaya gönderme! "Kılıçdaroğlu fena halde çarpılmıştır"
Erdoğan'dan seçim sonrası altılı masaya gönderme! "Kılıçdaroğlu fena halde çarpılmıştır"
Adana'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Adana'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Erzurum'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi!
Erzurum'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi!
Klasik araçlarla düzenlenen "Orient Express" rallisi Çekya'dan start aldı
Klasik araçlarla düzenlenen "Orient Express" rallisi Çekya'dan start aldı
Ermenistan'da Ekvador'dan gelen 1 ton kokain ele geçirildi
Ermenistan'da Ekvador'dan gelen 1 ton kokain ele geçirildi
Bakanlık skandalın ardından harekete geçti: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 'depremzede' soruşturması!
Bakanlık skandalın ardından harekete geçti: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 'depremzede' soruşturması!
Rusya: Petrol ve gaz gelirlerimiz planların altında kaldı
Rusya: Petrol ve gaz gelirlerimiz planların altında kaldı