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Klasik araçlarla düzenlenen "Orient Express" rallisi Çekya'dan start aldı

Klasik araçlarla düzenlenen "Orient Express" rallisi Çekya'dan start aldı

Çekya’nın başkenti Prag’da başlayan ve "Oldtimer" olarak adlandırılan; klasik araçların yarıştığı "Orient Express" (Doğu Ekspresi) rallisi İstanbul'da sona erecek.

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Ralli, Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ile Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (TTOK) Proje Koordinatörü, eski milli rallici Burcu Çetinkaya’nın katılımıyla Ulusal Teknik Müzesi önünden başladı.

Ralliyi organize eden iş insanı Josef Zajıcek’in basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, 30 yaş üstü çeşitli marka ve modellerden oluşan klasik araçların Avusturya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden İstanbul’a varacağı belirtildi.

Araçların her gün yaklaşık 500 kilometre yol katedeceği ifade edilen açıklamada, rallideki en eski aracın, 1951 model Skoda 1102 Tudor Roadster olduğu kaydedildi.

Rallinin fikir babası ve Autodrom Most yarış pistinin sahibi Zajıcek’in görüşlerine de yer verilen açıklamada, Zajıcek’in söz konusu yarışları gelenek haline getirmek istediği aktarıldı.

Zajıcek, "Her şeyin zamanında organize edilmiş olması, ortaklarımız tarafından desteklenmiş olmamız ve sonunda yolculuğumuza çıkabilmemizden mutluluk duyuyorum. Ben de bizi neyin beklediğini çok merak ediyorum. Kolay olmayacağı çok açık ama bütün yolculuğu dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Doğu Ekspresi'nde tarihi demir yolu hattının bulunduğu güzergahı takip edecek araçların, pazar günü İstanbul’da olması bekleniyor. Ralli, İstanbul’da TTOK Başkanı Bülent Katkak’ın da katılacağı bir kutlamayla son bulacak.

Rallinin başlangıcına TTOK Başkanı Katkak’ı temsilen katılan eski milli ralli sporcusu Burcu Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de 100’üncü yılını kutlayan TTOK’nin tarihi araçları İstanbul’da karşılayacağını belirtti.

Çetinkaya, "İki kez Barum Rally’de start alıp başarıyla ülkemizi yurt dışında temsil etmiş tek kadın ralli pilotu olarak da bu güzel organizasyonda onur konuğu olmaktan mutluluk duydum." dedi.

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