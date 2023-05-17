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Almanya'da havalimanı güvenlik görevlilerinin ücretleri için anlaşma sağlandı

Almanya'da havalimanı güvenlik görevlilerinin ücretleri için anlaşma sağlandı

Almanya'da Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLS) ile sendikalar arasında havalimanlarındaki güvenlik görevlilerinin ücret artışı görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

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BDLS'den yapılan açıklamada, grevlerin ardından havacılık güvenliği için çalışanların ek ücretlerinin artırılmasına yönelik görüşmelerde, Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası ve Memurlar Birliği ile bir anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sendikalar ile BDLS arasındaki anlaşma kapsamında, güvenlik görevlileri için gece vardiyaları, pazar günleri ve resmi tatil günlerindeki ek ödemelere zam yapılacak. Ayrıca, yöneticiler için de seviyelerine göre yeni ek ödenekler oluşturulacak.

Ülkede, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyonla birlikte işçilerin artan yaşam maliyetlerini dengelemek için daha yüksek ücretler talep etmesi sonucu son aylarda grev dalgasının yayılması dikkati çekiyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki 4 havalimanında güvenlik personelinin 20-21 Nisan'daki 48 saatlik uyarı grevi, uçak seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirmiş, uçuşların iptal edilmesinden yaklaşık 100 binden fazla yolcu etkilenmişti.

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