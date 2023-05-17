Kuruluş Osman Aktemur ölümü, tarihte nasıl ölüyor? Aktemur kaç yaşında öldü?

Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizilerinden olan Kuruluş Osman bu akşam 126. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Bu akşamki yeni bölüme Aktemur'un ölümü damga vuracak. Osman Bey'in yeğeni olan Aktemur, babası ile birlikte Koyunhisar savaşında hayatını kaybedecek. Peki tarihte Aktemur nasıl öldü, kaç yaşında öldü? Mezarı nerede?

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ATV ekranlarının 4 sezondur devam eden Kuruluş Osman dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. 126. bölümü ile yine seyirciyi nefessiz bırakacak diziye Aktemur'un ölümü damga vuracak. Osman Bey'in yeğeni olan Aktemur tarihte babası ile birlikte Koyunhisar savaşında can verdi. Aktemur'un mezarının Çekirge veya Söğüt'te olduğu söylenmektedir. Peki tarihte Aktemur nasıl öldü, kaç yaşında öldü? Mezarı nerede?

Aktemur tarihte nasıl öldü?

Sinema ve dizi film oyuncusu Taha Baran Özbek, 1988, İstanbul doğumlu. İstanbul Kültür Üniversitesinde tiyatro eğitimi alan Taha Baran Özbek, aktif olarak tiyatro yapmakta, 2018’den beri dizilerde rol almaktadır.

Bir çok izleyici onu Bir Litre Gözyaşı dizisinde hayat verdiği Sahir karakteri ile tanındı Sonra Dip ve Bizim Hikaye gibi dizilerde de boy gösterdi. 2019’da Azize, 2020 ve 2021’de Akrep dizilerinin kadrolarında yer aldı. Aynı yıl Kırmızı Oda dizisinde Necdet karakterini canlandırdı. 2022 yılında Son Nefesime Kadar, Kuruluş: Osman dizileri ve Akif filminde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir

Tarihte AKTİMUR (AKTEMUR) kimdir?

Aktimur Bey Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunda görev almış asker ve devlet görevlisidir. Babası Gündüz Bey, kardeşi Aydoğdu Bey'dir. Osman Bey'in yeğenidir.

Osman Bey'in yeğenidir. Koyunhisar savaşında, 1301 yılında babası ile birlikte hayatını kaybetti. Ölümünün 1306 olduğuna dair bilgiler bulunuyor. Mezarının ise Çekirge veya Söğüt'te olduğu söylenmektedir.