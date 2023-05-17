Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile görüştü
Seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.Abone ol
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.
Erdoğan dün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etmiş ve görüşmede, 28 Mayıs sürecine doğru giderken atılacak adımlar ve 14 Mayıs seçimlerinin değerlendirmesi yapılmıştı.
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