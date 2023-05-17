Bakan Vahit Kirişci’den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na tepki

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim sonuçlarına ilişkin yaptıkları açıklamaya tepki gösterdi.

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Bakan Kirişci, 14 Mayıs'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim sonuçlarına ilişkin yaptıkları açıklamaya tepki göstererek, “13 kez toplandılar, bir aday çıkardılar. Daha seçimin akşamı sandıklar açılmış, iki büyükşehir belediye başkanı oturmuş, sanki televizyon programcısı beyefendiler ve 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına çıkıp konuştuklarını söylüyorlar." dedi. Kirişçi şöyle devam etti:



"Bu nasıl demokrasi, bu nasıl millet iradesine saygı. Sandıklar açılsın, sayım yapılsın, tutanaklar tutulsun, YSK kararını açıklamadan size ne oluyor? Ülkemiz adına üzülüyorum, o insanlar ülkenin de vatandaşları maalesef"



Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci tura kaldığını hatırlatan Kirişci, "Sizlerden istirhamım vatandaş olarak tekrar illerimize dönelim oylarımızı kullanalım, demokratik tercihlerimizi ortaya koyalım" dedi.