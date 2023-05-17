BIST 4.642
DOLAR 19,76
EURO 21,41
ALTIN 1.260,71
HABER /  EKONOMİ

Konut Fiyat Endeksi Mart ayında yüzde 5,4 arttı

Konut Fiyat Endeksi Mart ayında yüzde 5,4 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE) martta aylık yüzde 5,4 ve yıllık yüzde 132,8 artışla 809,3 seviyesinde gerçekleşti.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), martta bir önceki aya göre yüzde 5,4 artarak 809,3 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, martta yıllık bazda yüzde 132,8 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 55,4 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, martta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,7, 6,5 ve 6,1'lik artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 127,3 Ankara'da yüzde 135,2 ve İzmir'de 133,4'e yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Batı Akdeniz ihracatta 1 milyar doları aştı
Batı Akdeniz ihracatta 1 milyar doları aştı
İngiltere göçmenlik kurallarını hafifletmeyi planlıyor!
İngiltere göçmenlik kurallarını hafifletmeyi planlıyor!
Kütahya'da çok feci olay! Evde patladı yaşlı kadın öldü
Kütahya'da çok feci olay! Evde patladı yaşlı kadın öldü
Samsun Çarşamba’da 3. Off-Road Oyunları
Samsun Çarşamba’da 3. Off-Road Oyunları
Fatih Portakal'ın yüzde 49.52 sorusu tepki çekti kullanıcılar yorum yağdırdı
Fatih Portakal'ın yüzde 49.52 sorusu tepki çekti kullanıcılar yorum yağdırdı
Mersinli şehit Serkan Ölmez son yolculuğuna uğurlandı
Mersinli şehit Serkan Ölmez son yolculuğuna uğurlandı
‘Sinop lakerdası’ coğrafi işaretle tescillendi. Coğrafi tescil alan ilk deniz ürünü oldu!
‘Sinop lakerdası’ coğrafi işaretle tescillendi. Coğrafi tescil alan ilk deniz ürünü oldu!
Tansiyonunuzu düzenli ölçtürün, uzun ve sağlıklı yaşayın
Tansiyonunuzu düzenli ölçtürün, uzun ve sağlıklı yaşayın
İstanbul'da işyerinin yandığını gören kadın sinir krizi geçirdi
İstanbul'da işyerinin yandığını gören kadın sinir krizi geçirdi
Rıdvan Dilmen'den olay Zaniolo yorumu! "Okan Buruk gelecek sezon onunla çalışmaz"
Rıdvan Dilmen'den olay Zaniolo yorumu! "Okan Buruk gelecek sezon onunla çalışmaz"
FETÖ firarisi Cevheri Güven şikayet etti Alman polisi Sabah'ın iki yöneticisini evlerini basıp gözaltına aldı
FETÖ firarisi Cevheri Güven şikayet etti Alman polisi Sabah'ın iki yöneticisini evlerini basıp gözaltına aldı
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatları