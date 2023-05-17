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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 123 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 17 milyon 836 bin 757 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 13 milyon 403 bin 748 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 123 lira 66 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 955 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 579 lira 84 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 667 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 117 milyon 817 bin 934 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 117 milyon 305 bin 289 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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