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1999 depreminin merkez üssü Gölcük'te yıkılan bina sayısı 120 oldu

1999 depreminin merkez üssü Gölcük'te yıkılan bina sayısı 120 oldu

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te orta hasarlı binalar ile sosyal riskler oluşturan metruk binalar yıkılıyor. İlçede orta hasarlı olup güçlendirmesi ve onarımı yapılmadığı için yıkılan bina sayısı 120 oldu.

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Gölcük Belediyesi, ilçe genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Çalışmalarda son olarak Yeni Mahalle 366. Sokak adresinde bulunan orta hasarlı bina ve Piyalepaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No:262 bulunan orta hasarlı binanın yıkımı ve enkaz kaldırma işlemi belediye ekipleri tarafından tamamlandı.

İlçede tehlikeli yapılara yönelik çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte ilçemiz genelinde, sosyal riskler oluşturan ve metruk ya da orta hasarlı olup güçlendirmesi ve onarımı yapılmayan 120 bina yıkılarak, enkazını kaldırılmış olduk" dedi.

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