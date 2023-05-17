Sivas-Ankara hızlı tren bileti alma tam-öğrenci bilet fiyatı kaç para oldu?

Ankara ve Sivas arasını demiryolu ile 12 saatten 2 saate indiren Ankara-Sivas hızlı tren hattı geçtiğimiz ay hizmete açılmıştı. İlk ay ücretsiz olan Ankara-Sivas hızlı tren biletleri 1 Haziran 2023'ten itibaren paralı olacak. Peki Sivas-Ankara hızlı tren bileti kaç para oldu, bilet nereden alınır?Sivas-Ankara hızlı tren öğrenci-tam bilet fiyatı nedir?

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Geçtiğimiz haftalarda açılan ve Ankara-Sivas arasını 2 buçuk saate düşüren yüksek hızlı tren hattının bilet fiyatları belli oldu. 1 ay ücretsiz ulaşım imkanı sunan Ankara-Sivas hızlı tren için 1 Haziran 2023'ten sonra ücretsiz bilet kampanyası bitecek. Vatandaşlar Ankara-Sivas hızlı trenine binmek için bilet alacak.

Ankara ile Sivas arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattının bilet ücreti belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının internet sitesinde yeni bilet fiyatını duyurdu.

Ankara-Sivas Hızlı Tren bilet ücreti

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının internet sitesinden bilet alma bölümünde Ankara-Sivas YHT seferinin bilet fiyatının 1 Haziran 2023 tarihi itibariyle 240 lira olduğu belirlendi.

Ankara Sivas YHT hattında 8 durak yer alacak. Bu güzergahta bulunan duraklar şu şekilde:

Elmadağ,

Kırıkkale,

Yerköy, Yozgat,

Sorgun,

Akdağmadeni,

Yıldızeli,

Sivas

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açılışı yapılacak olan Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren hattına ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Hattımızla Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürdük. 12 saat olan demir yolu seyahat süresini 2 saate, Ankara-Yozgat arasını 1 saate indirdik. Projemizle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizin de Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlanmasıyla bu illerimizde yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşımızı hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşturuyoruz. Ankara-Sivas HT hattı, İstanbul dahil olmak üzere Konya, Eskişehir gibi illerimizden gelecek birçok yolculumuza ev sahipliği yapacak. Böylece Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas hızlı tren güzergahında yer alan 11 ilimize doğrudan, bu illerimize komşu 9 ilimize de dolaylı olmak üzere toplam 20 ilimizdeki, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 52'sine hızlı tren hizmeti sunacağız."