AK Parti'den seçildi! TBMM'de bir ilk olacak

14 Mayıs’ta gerçekleşen seçimlerde AK Parti’den Trabzon Milletvekili olarak seçilen ve ‘Uzak yol gemi kaptanı’ olan Vehbi Koç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ilk kaptan milletvekili olacak.

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Trabzon’dan milletvekili seçilerek meclise giren kaptan Vehbi Koç'un, denizcilik faaliyetlerine öncülük ederek sektörün gelişmesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Vehbi Koç “Türkiye’de denizcilik faaliyetleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 20 yılda önemli bir ivme yakalayarak bu günlere geldi. Bizzat sektörün içinde olan biri olarak süreci yakından takip ederken nasıl daha iyi olunabilir düşüncesiyle yeni ve geliştirici projeler geliştirdim.

Milletvekili olarak meclisteki görev sürecimiz boyunca vatandaşlarımızın ve tüm sektörlerimizin beklentilerini karşılamaya çalışırken, mesleğimiz gereği içinde olduğumuz denizcilik faaliyetlerinin de daha fazla gelişmesi için üzerimize düşen sorumluluğun gereğini yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.