DeFacto, 2022 Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı

DeFacto Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Ateş: - "Global bir marka olarak dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize dokunurken, benimsediğimiz değerlerle tüm iş süreçlerimizde insanlarımızın ve gezegenin geleceğini düşünerek hassasiyetle yaklaşıyoruz"

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DeFacto sürdürülebilirlik çatısı altında elde ettiği başarıları ve geleceğe yönelik stratejilerini açıkladığı 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DeFacto, sürdürülebilirlik çatısı altında yaptığı çalışmalarla hazır giyim sektörüne öncülük yapmayı sürdürüyor. Bu alandaki çalışma ve hedeflerini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşan global moda markası, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DeFacto Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Ateş, kuruluş anlayışları ve şirket değerlerinin; dünyayı ve doğal kaynakları koruyan, ekosisteme saygılı üretime dayalı olduğunu belirterek, "İnsana değer katan projeler ve toplumsal meseleler karşısında duyarlı bir duruş da bu felsefenin bir parçası. Tüm bunları da tek başımıza değil, iç ve dış paydaşlarımızı dahil ederek, ihtiyaçlarını gözeterek ve faaliyet bütünlüğümüzün bir parçası haline getirerek sürdürmeye özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Koydukları hedeflere paralel olarak enerji ve su tasarrufu yapan üretim yöntemleri de geliştirdiklerini aktaran Ateş, "Hem Türkiye’de hem de globaldeki mağaza sayılarını artırmamıza rağmen enerji yoğunluğunu azaltmayı başarıyoruz. Su tasarruflu denim projeleri ile uyguladığımız yeni teknoloji yıkama yöntemleriyle yüksek düzeyde su tasarrufuna imza atıyoruz.



İklim üzerindeki tehdidi azaltmaya odaklanan çabalarımızla, 2023 yılına dek kendi operasyonlarımızı yüzde 100 sıfır atık, 2030 yılına dek yüzde 100 yenilenebilir enerji tüketimi prensipleriyle yönetmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

- Çalışanların yüzde 59’u kadın

Ateş, sürdürülebilirlik yaklaşımlarının güçlü bir parçasının da cinsiyet eşitliğine olan bakış açıları olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:

"Toplumsal refahın gerçekleşmesi için kadınların iş hayatında ve sosyal alanda daha fazla ve daha güçlü olarak var olması gerektiğini düşünüyoruz. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri protokolünü 2015 yılında imzalayan Türkiye'nin ilk perakende şirketiyiz. Çalışanlarımızın yüzde 60’ını kadınlar oluşturuyor.



Kadınların iş dünyasındaki yerini ve katılımını güçlendirmeye yönelik girişimimiz olan 'Mutlu Kadın Hareketi' ve şirketimizin sosyal sorumluluk anlayışıyla pekişen 'Kumaştan Hayaller' projesiyle ilham veren hikayelere öncülük yapıyoruz."

Sürdürülebilirlik yolculuğunda her yıl daha güçlü adımlar attıklarına dikkati çeken Ateş, "Global bir marka olarak dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize dokunurken, benimsediğimiz değerlerle tüm iş süreçlerimizde insanlarımızın ve gezegenin geleceğini düşünerek hassasiyetle yaklaşıyoruz. Kapsayıcılık, çeşitlilik ve sürdürülebilirlik temelli iş yapış modelimizle her geçen gün dünyada adından daha fazla söz ettiren bir marka olma yolculuğumuzu heyecanla sürdüreceğiz.



Bu yolculuğumuzda atılımlarımızın oluşmasını sağlayan, katkı koyan tüm çalışma arkadaşlarımıza, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve daha güzel bir dünya için bize ilham veren müşterilerimize içtenlikte teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DeFacto, bu yaklaşımla 2022'de dönüştürülmüş veya sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmiş materyallerle üretilen DeFactoLIFE markası, Elma Derisi Aksesuar ve Ayakkabı Koleksiyonu gibi sürdürülebilir öncü projeler gerçekleştirirken; DeFactoFIT uygulaması ve web sitesi, DeFacto GiftClub projesi, DeFacto Teknoloji şirketinin sürdürülebilirliği gözeten "fijital" projeleri, karbon salınımını önemli ölçüde azaltan İstanbul Yassıören’deki yeni e-ticaret deposu ve pamuk üretiminde sürdürülebilirlikte dünyanın önde gelen girişimlerinden olan Better Cotton Initiative (BCI) üyeliği gibi atılımlara imza attı.

- 2030’de koleksiyonların yüzde 90 sürdürülebilir olacak

Verilen bilgiye göre, DeFacto, Sürdürülebilirlik Raporu’nda geleceğe yönelik planladığı adımları da paylaştı. Markanın 2023 hedefleri arasında; ham maddelerinde yüzde 20 pamuk ve geri dönüştürülmüş polyester kullanmak, alışveriş çantalarının, karton, kâğıt ve diğer ambalajlarının yüzde 100’ünün geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir olmasını sağlamak yer alıyor. 2030 hedefleri arasında hazır giyim koleksiyonlarının yüzde 90’ının sürdürülebilir olması ve karbon ayak izinin yüzde 55 oranında azaltılması bulunuyor. DeFacto, 2050'de ise emisyonlarını sıfırlayarak "İklim Pozitif" marka olmayı istiyor ve taahhüt ediyor.