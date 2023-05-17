Tanju Özcan, Ahmet Davutoğlu ve CHP topa tuttu! "Sende ne ‘Stratejik Derinlik’ varmış"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun CHP listelerinden seçilen milletvekilleriyle toplantı yapıp "ilk grup toplantımızı yaptık" demesi Bolu Belediye Başkanı Taju Özcan'ı çileden çıkardı. Özcan, Ahmet Davutoğlu ve CHP'ye "Şimdi de grup yapmış fotoğraf veriyor. Ne yazık ki bu fotoğraf bizim eserimiz" diye çıkıştı.

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CHP'den geçici olarak ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun paylaştıktan sonra sildiği tweetiyle ilgili fena patladı. Davutoğlu'na "Sende ne ‘Stratejik Derinlik’ varmış" diye seslenen Tanju Özcan, "Şimdi de grup yapmış fotoğraf veriyor. Ne yazık ki bu fotoğraf bizim eserimiz" dedi.

Davutoğlu'nun sildiği paylaşımın fotoğrafını kullanan Tanja Özcan, "Ben bu Davutoğlu’nu kutluyorum. Hiç oy almadan 10 Milletvekili kazandı. Helal olsun" dedikten sonra şu ifadeleri kullandı:

"Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdı. CHP’den oy aşırdı. Geri Kabul Anlaşmasını imzalayarak Avrupa’yı güvence altına almak için sığınmacıları Türkiye’ye sığdırdı. İstikşafi görüşmelerle bizi kandırdı. Erdoğan kapının önüne koyunca CHP’ye sığındı. Şimdi de grup yapmış fotoğraf veriyor. Ne yazık ki bu fotoğraf bizim eserimiz. Sende ne ‘Stratejik Derinlik’ varmış."