Charlie Hebdo yine Charlie Hebdo'luğunu yaptı! Skandal Erdoğan çizimine tepki yağıyor

İSLAM düşmanı Fransız Charlie Hebdo, son sayısında skandal bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çizimine yer verdi. Derginin kapağında, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir küvet içinde çizildi ve Cloclo lakaplı Fransız şarkıcı Claude François'in banyo yaparken elektrik akımına kapılarak ölmesine atıfta bulunuldu. Çizimin yanına "Cloclo gibi, bizi ondan sadece kader kurtaracak" ifadesi yazıldı. Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi...

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Daha önce Peygamber Efendimiz'e hakaret karikatürleri yayınlayan Fransız dergi Charlie Hebdo dergisi son sayısının kapağında, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir küvet içinde çizildi ve Cloclo lakaplı Fransız şarkıcı Claude François'in banyo yaparken elektrik akımına kapılarak ölmesine atıfta bulunuldu. Çizimin yanına "Cloclo gibi, bizi ondan sadece kader kurtaracak" ifadesi yazıldı.

Kalın: Paçavra bu kadar çıldırdığına göre...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tepki olarak "Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre... doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir" ifadelerini kullandı. Kalın, seçimlerin ikinci tur tarihine işaret ederek Türk milletinin dergiye en güzel cevabı daha gür bir sesle 28 Mayıs günü vereceğini belirtti.

Altun: Provokasyon ve küfrün merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde elde ettiği büyük başarının belli odaklarda rahatsızlığa yol açtığına işaret eden Altun, "Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum: Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan'ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Ömer Çelik: Nefret suçları bülteni AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Charlie Hebdo adlı dergi bir nefret suçları bültenidir" dedi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Bütün bu nefret odaklarının Cumhurbaşkanımızı hedef alması, sahip oldukları faşist zihniyetin ürünüdür. Milletimiz hepsine demokrasi dersi vermeye devam ediyor. Milletimiz demokratik değerlere bağlılığını bir kere daha tüm dünyaya gösterdi. Cumhurbaşkanımız defalarca seçim kazanan bir lider olarak, demokratik iradeye saygısını her vesileyle ortaya koymuştur. Avrupa’nın faşistlerini kendi nefretlerine terke diyoruz.”

Çavuşoğlu: İnsanlıktan nasipsiz rezil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, “İnsanlıktan nasibini almamış rezil Charlie Hebdo Türk Milleti’ne hakaret etmeye devam ediyor. Unutmayalım! Kötülüğe methiye düzenler, her zaman kendi nefret ve fesatlıklarında boğulurlar. Asıl ibretlik olan, Türk Milleti’nin özgür iradesini çeşitli oyunlarla alt edemeyenlerin çaresizce kadere bel bağlamalarıdır” ifadelerini kullandı.