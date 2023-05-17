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Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı, kendisini durdurmaya çalışan vatandaşı ezdi

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı, kendisini durdurmaya çalışan vatandaşı ezdi

İSTANBUL Beylikdüzü’nde sarhoş olduğu iddia edilen bir şahıs ortalığı birbirine kattı. Çevredeki araçlara çarpan sürücü, vatandaşlar tarafından durdurulmaya çalışırken, bir kişiye de ezdi. Güçlükle durdurulan şahıs mahalleli tarafından linç edilmek istenirken, yaşanan o anlar kameralarına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre alkollü olduğu söylenen bir sürücü, sokakta park halinde bulunan araçlara çarptı. Durumu gören vatandaşlar alkollü şahsı durdurmaya çalıştı.

Vatandaşların tepkisinden korkan şahıs, olay yerinden kaçmaya çalışırken bir kişiyi de aracıyla ezdi. Kısa süre sonra yakalanan sürücü, mahalleli tarafından linç edilmek istese de polis ekipleri olaya müdahale etti.

Güçlükle kurtarılan sürücü gözaltına alınırken, sağlık ekipleri yaralı vatandaşa müdahalede bulundu. Yaşanan o anlar ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

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