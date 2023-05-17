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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

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ABD'deki borç limiti krizi ve para politikasına ilişkin belirsizlikler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırırken, Çin'de ekonomik aktiviteye yönelik endişeler Asya piyasalarını baskılamayı sürdürdü.

Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, Japon ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 büyüyerek beklentileri aşması ise Japonya pay piyasalarının pozitif ayrışmasında etkili oldu. Ülkede sanayi üretimi de martta aylık yüzde 1,1 arttı.

Analistler, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) faiz oranlarını indirerek ekonomiyi destekleyebileceği yönündeki piyasa beklentilerinin de günden güne güçlendiğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi 0,58 artışla 2.494 puan olurken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,21 düşüşle 3.284 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,84 değer kazancıyla günü 30.094 puanla 28 Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeden tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 137,1'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 azalışla 61.352 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi önceki kapanışının yüzde 2,2 altında 19.556 puanda seyrediyor.

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