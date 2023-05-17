Deniz Zeyrek kimdir aslen nereli? Gazeteci Deniz Zeyrek ne iş yapar, mesleği ne?

Seçim dönemimde yaptığı yorumlar ile bazı kesimin tepkisini çeken Gazeteci Deniz Zeyrek hayatı ile de merak konusu oluyor. 1995 yılında Evrensel Gazetesi ile mesleğe başlayan Deniz Zeyrek aslen Gürcistanlı ve Kars doğumlu. Serap Zeyrek ile evli olan Deniz Zeyrek'in bir tane çocuğu vardır.

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Katıldığı televizyon programları ve yaptığı yorumlar ile sık sık adından söz ettiren Gazeteci Deniz Zeyrek hem mesleki yaşamı hem de özel hayatı ile merak edilen isimler arasında. Kars Susuz'da doğan, aslen Gürcistanlı olan Deniz Zeyrek şu anda 50 yaşında. 2013'te Hürriyet Gazetesi'ne geçerek Ankara temsilciliği de yapan Deniz Zeyrek, Serap Zeyrek bile evli.

Deniz Zeyrek kimdir?

Deniz Zeyrek, 10 Ekim 1972'de Kars'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kars'ta tamamladıktan sonra önce Gazi Üniversitesi'nde Kimya daha sonra ODTÜ'de Biyoloji okudu. Gazetecilik yaşamına 1994 yılında Evrensel'de başlamış, ardından 1996 yılında Radikal'de haber müdürlüğü, Ankara temsilciliği, Ankara istihbarat şefliği ve diplomasi muhabirliği görevlerinde bulunmuştur. Yaptığı iki haberden dolayı 2003 yılında Sedat Simavi Ödülleri'nin övgü ödülüne layık görülmüştür. Radikal kapatıldıktan sonra 2013'te Hürriyet Gazetesi'ne geçerek Ankara temsilciliği yapan Zeyrek, 2018 yılında Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasının ardından CNN Türk'te yayınlanan Parametre programındaki görevine, iki hafta sonra da Hürriyet'teki köşesine son verilmiştir. 2018 yılında Sözcü gazetesine geçmiş olup yazılarına burada devam etmektedir. 2021'de FOX'da başlayan Orta Sayfa adlı programda yer almaktadır.

Deniz Zeyrek, evli ve bir çocuk babasıdır.