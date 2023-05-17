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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalışla 463 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 15.890 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.724 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 7.373 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 gerileyerek 27.005 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 9.138 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0840'ta dengelendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizi ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün borç limitine ilişkin Kongre liderleriyle bir araya gelirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hafta sonuna kadar anlaşma sağlanmasının mümkün olduğunu, anlaşmanın o kadar da zor olmadığını dile getirdi.


Öte yandan, Avrupa'da açıklanan makroekonomik veriler de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri desteklemeye devam ederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri de "şahin" yönlendirmelerini sürdürüyor. ECB üyesi Robert Holzmann, dünkü açıklamalarında, faiz oranlarının yüzde 4'ü aşması gerektiğini ifade etti.


Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıç verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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