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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

ATP, Polat Holding ve 16 şirketine dijital mutabakat hizmetleri verecek

ATP, Polat Holding ve 16 şirketine dijital mutabakat hizmetleri verecek

ATP Digital Direktörü Okan Kurdoğlu: - "Yerli ve milli bir grubun 'Güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek' vizyonuna tam uyan bir ürün sağladığımız ve gelişimine katkı verdiğimiz için mutluyuz"

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ATP, Polat Holding ve bağlı 16 grup şirketiyle dijital mutabakat platformu hizmeti verilmesi konusunda anlaşma sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ATP, alıcı ve satıcı şirketlerin aralarındaki finansal mutabakatlarını mali belge düzenleme ve saklama yönetmeliğine uygun şekilde dijital olarak aktaran ve kağıt kullanımını azaltarak çevreyi koruyan Dijital Mutabakat ürünüyle Polat Holding ve 16 grup şirketine hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polat Holding CFO'su Oktay Hatırnaz, holdingin ekosistemine değer katma ve sürdürülebilir bir dünya için çevre dostu teknolojileri kullanma vizyonu çerçevesinde, grup şirketleriyle birlikte Dijital Mutabakat platformuna geçmeyi kararlaştırdıklarını belirtti.


Hatırnaz, "Bu yeni sistemin maliyetleri azaltan, veri aktarımını hızlandıran ve yasal yükümlülükleri kolaylaştıran kullanım özelliklerinin bize zaman ve para tasarrufu sağlayacağını umuyoruz. Uygulamanın daha şeffaf ve erişilebilir bir ödeme takvimi sunması, nakit akışımızı yönetmesi ve finansman maliyetlerimizi düşürmesi karar vermemizi daha da kolaylaştırdı." ifadelerini kullandı.

ATP Digital Direktörü Okan Kurdoğlu da yeni dijital mutabakat ürünlerinin Polat Holding ve grup şirketlerinde kullanıma başlanmasından heyecan duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli bir grubun 'Güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek' vizyonuna tam uyan bir ürün sağladığımız ve gelişimine katkı verdiğimiz için mutluyuz. Dijital mutabakat ürünümüzün zamandan ve paradan tasarruf etmek isteyen firmalar tarafından yoğun bir şekilde tercih edileceğini öngörüyoruz. Çevre dostu yapısı, mali belge düzenleme ve saklama yönetmeliğine uygun olması, Dijital Mutabakat'ın sürdürülebilirliği destekleyici diğer özellikleri. Sürdürülebilirlik hedefi için çalışan firmaların yeni ürünümüze ilgi göstermelerini bekliyoruz."

- ATP Dijital Mutabakat, çevre dostu bir çözüm sunuyor

Verilen bilgiye göre, Dijital Mutabakat, elektronik mali belge düzenleme ve saklama yönetmeliğine uygun düzenlenen ve şirketlerin finansal olarak karşılıklı anlaşmasını kolaylaştıran bir uygulama.


Bu sistem sayesinde, mali belgeler elektronik ortamda düzenlenip, saklanabiliyor. Ayrıca sistemle, kağıt kullanımı azaltılarak çevre dostu bir çözüm sunuluyor. Dijital Mutabakat, muhasebe, finans ve ERP yazılımlarıyla uyumlu çalışıyor ve 5 yıllık saklama kapasitesiyle verileri arşivlemeyi daha da kolaylaştırıyor.

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