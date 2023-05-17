BIST 4.614
DOLAR 19,75
EURO 21,46
ALTIN 1.263,29
HABER /  DÜNYA

Belçika, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermek istiyor

Belçika, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermek istiyor

Belçika, Rusya ile savaşan Ukrayna'nın pilotlarına F-16 uçaklarını uçurabilmeleri için eğitim vermeyi planlıyor.

Abone ol

Belçika basınında çıkan haberlere göre, Fransa ve İngiltere'nin ardından Belçika da Ukraynalı pilotlara savaş uçağı eğitimi vermek için niyetini bildirdi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun bu niyetini Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e geçen ay bildirdiği ifade edildi.

Belçika hükümetinin eğitimlerin organize edilmesi konusunda diğer Batılı ülkelerle istişarelerde bulunacağı belirtildi.

Ukrayna, uzun süredir Batılı ülkelerden savaş uçağı vermelerini istiyordu. Ukrayna'ya tank, top, zırhlı araç gibi çeşitli ağır silahlar verilse de henüz savaş uçağı temin edilmesi konusunda Batılı ülkelerden karar çıkmadı. Konunun 11-12 Temmuz'da Litvanya'da yapılacak NATO Zirvesi'nde de gündemde olması bekleniyor.

Belçika'nın elinde az sayıda F-16 uçağı bulunduğu, şu aşamada Ukrayna'ya sadece eğitim verilebileceği, savaş uçağı temin edilmesinin söz konusu olmadığı belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
17 Mayıs 2023 altın fiyatlarına bakın! İslam Memiş "2.tur seçim sürecinde bunlar olmayacak" diyerek sıraladı
17 Mayıs 2023 altın fiyatlarına bakın! İslam Memiş "2.tur seçim sürecinde bunlar olmayacak" diyerek sıraladı
Orka Holding’ten depremzede çocuklar için TED’e eğitim bağışı
Orka Holding’ten depremzede çocuklar için TED’e eğitim bağışı
BM, küresel ekonomide uzun süreli düşük büyüme riski öngörüyor
BM, küresel ekonomide uzun süreli düşük büyüme riski öngörüyor
Cüneyt Özdemir ne dedi, neden gündem oldu? Yüzde yüz dedi paylaştı Sinan Oğan sözleri
Cüneyt Özdemir ne dedi, neden gündem oldu? Yüzde yüz dedi paylaştı Sinan Oğan sözleri
Meksika - ABD sınırında bekleyen göçmenler için yeni barınma merkezi
Meksika - ABD sınırında bekleyen göçmenler için yeni barınma merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci tur öncesi gençlere yönelik paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci tur öncesi gençlere yönelik paylaşım
Brent petrolün varil fiyatı 74,37 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 74,37 dolar
17 Mayıs 2023 Bitcoin, Euro ve Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum
17 Mayıs 2023 Bitcoin, Euro ve Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum
İngiltere’de çiftlikte çalışan iki kişide kuş gribi tespit edildi
İngiltere’de çiftlikte çalışan iki kişide kuş gribi tespit edildi
Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Erzurum Palandöken’de Kaf Laleleri açtı
Erzurum Palandöken’de Kaf Laleleri açtı
Kadir Albayrak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Kadir Albayrak hangi partiden?
Kadir Albayrak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Kadir Albayrak hangi partiden?