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Erzurum Palandöken’de Kaf Laleleri açtı

Erzurum Palandöken’de Kaf Laleleri açtı

Bu günlere Palandöken Dağı’nın yüksek kesimlerinde rengarenk ve farklı çiçek türleri kendilerini göstermeye başladı. Bunların içinde Kaf Lalesi dikkat çekiyor.

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Kaf Lâlesi ya da bilimsel adıyla “Fritillaria caucasica” olan çiçek türü, Palandöken dik yamaçlarında açtı ve adeta renk cümbüşü oluşturdu. Kaf Lalesi; renkleri, duruşu ve yeşiller içindeki haliyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Kaf Lalesi, zambakgiller familyasından bir çiçek türü olarak ifade ediliyor.

Kaf Lalesi ülkemizde genel olarak; Erzurum, Amasya, Samsun, Iğdır, Kars ve Ağrı illeri, Güney Rusya, Kafkasya ve Kuzeybatı İran'da görülüyor. 1700 ila 2900 metre rakımlı otlaklar, iğne yapraklı orman açıklıkları ve kalker kayalı taraçalarda yetişen tür, Nisan ve Haziran ayları arasında çiçekleniyor.

Bu günlerde başta Palandöken Dağı olmak üzere Erzurum’un güney ilçelerinde sıkça rastlanan Kaf Laleleri fotoğrafçılar başta olmak üzere doğaseverlerin ilgisini çekiyor,

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