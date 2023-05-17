Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak olayı nedir? Depremzede kararı olay oldu

Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak bugün en çok aranan isimlerden birisi oldu. Depremzedeleri kaldığı otellerden çıkarttığı iddia edilen Kadir Albayrak yaptığı açıklaması ile iddiaları yalanladı. Peki nedir Tekirdağ Belediye Başkanı olayı? Kadir Albayrak kimdir?

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak bugün Türkiye'nin gündemine oturan isimlerden biri oldu. 11 ili vuran depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanına dağılan depremzedelere kucak açan illerde biri de Tekirdağ olmuştu. Depremzedeleri otellere yerleştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hakkında ortaya atılan iddia günün konusu oldu. İddiaya göre Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak depremzedeleri kaldıkları otellerden çıkartmak istedi. Kısa sürede yayılan bu iddiaların ardından Kadir Albayrak açıklama yaptı ve iddiaları yalanladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki otellerde misafir ettiği 550 depremzedeye verdiği hizmeti 21 Mayıs günü sonlandıracağını duyurdu. Duyuru üzerine AFAD Başkanlığı, Tekirdağ Valiliği’nden depremzedelerin tüm masraflarının karşılanarak, otel tahsis edilmesini istedi. Büyükşehir Belediyesi’nden gece yarısı yapılan açıklamada, "Deprem bölgesi bir türlü toparlanamayıp, geçici konteyner kentleri yeterince kurulamayınca, ilgili daireye gerekli talimatlar verilerek süre uzatılmıştır. Konunun çirkin bir şekilde siyasete alet edilmesi oldukça düşündürücüdür" denildi.

Kadir Albayrak kimdir?

Kadir Albayrak (18 Şubat 1949, Tekirdağ), Türk bürokrat ve siyasetçi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı.

İlk, orta ve lise eğitimini Tekirdağ'da tamamladı. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Vatani görevini tamamlamasının ardından Tekel Tekirdağ İçki Fabrikası'nın mühendis kadrosunda işe başladı. Mühendis olarak girdiği fabrikada sırasıyla; laboratuvar şefi, şarap-rakı üretim amiri, işletme şefi, müdür yardımcısı ve son 15 yılda da fabrika müdürü olarak görev yaptı.

2007 yılında emekliye ayrıldı. 2010-2012 yılları arasında CHP Tekirdağ İl Başkanlığı görevini yürüttü. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda 6 Aralık 2012 tarihinde 6360 Kanun Numarası ile kurulan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 8 Nisan 2014 tarihinde görevi devraldı. 8 Nisan 2019'da 2. Dönem Büyükşehir Başkanlığına başladı.

2021 yılında Macaristan Liyakat Nişanı ile ödüllendirilmiştir