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Galatasaraylı Victor Nelsson'un kaşına 15 dikiş atıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaraylı Victor Nelsson'un kaşına 15 dikiş atıldı

 İstanbulspor maçında Emeka Eze ile çarpışan Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson'un sağ kaşına 15 dikiş atıldı.

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 Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, Danimarkalı futbolcunun durumuyla ilgili bilgi verirken, "Nelsson'un kaşına 15 dikiş attık." ifadelerini kullandı.

Mücadelenin ilk yarısında, rakip ceza sahasında Emeka Eze ile birlikte hava topuna çıkan 24 yaşındaki oyuncu, rakibiyle çarpıştı ve mücadelenin kalanında sargıyla oynadı.

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