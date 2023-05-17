BIST 4.590
DOLAR 19,73
EURO 21,46
ALTIN 1.263,76
HABER /  GÜNCEL

Adana'da el bombasıyla seçim bürosu bombalamaya giden PKK'lı yakalandı!

Adana'da el bombasıyla seçim bürosu bombalamaya giden PKK'lı yakalandı!

ADANA’da uygulama yapan polis ve bekçiler eylem hazırlığında olan, üzerinde el bombası, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi olan PKK’lı bir teröristi kıskıvrak yakaladı. Terrisin hedefinin bir seçim bürosuna saldırı yapmak olduğu belirlendi.

Abone ol

Adana’da eylem hazırlığında olan, üzerinde el bombası, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ile yakalandı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler ile bekçiler uygulama yaptığı esnada, bir taksiden inen bir şahıs kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ve bekçiler havaya ateş açarak şahsı kovalamaya başladı.

Ateş açılmasına rağmen kaçmak istedi

Açılan ateşe rağmen durmayarak kaçan şüpheli, cebindeki el bombasını bir binanın bahçesine attı. Kaçmaya devam eden şüpheli, peşindeki polis ve bekçi tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca ile 39 adet mermi çıkarken bahçede inceleme yapan polis el bombasını buldu.

PKK'dan çok sayıda kaydı var

Yapılan GBT sorgusunda şüphelinin isminin Y.K. (23) olduğu belirlenirken terör örgütü PKK’dan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelinin bir seçim bürosuna el bombası atıp yanındaki tabancayla da ateş açacağını değerlendiriliyor. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Sinan Oğan'dan çarpıcı çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz
Sinan Oğan'dan çarpıcı çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz
Millet İttifakı liderleri bugün tekrar toplanıyor
Millet İttifakı liderleri bugün tekrar toplanıyor
AK Parti ve Erdoğan'ı seçtiler diye kapı dışarı edildiler
AK Parti ve Erdoğan'ı seçtiler diye kapı dışarı edildiler
'3 ilde 3 vekil başka partiye geçti' iddiası için açıklama
'3 ilde 3 vekil başka partiye geçti' iddiası için açıklama
Davutoğlu sildi ama Alpay Özalan'dan kaçamadı
Davutoğlu sildi ama Alpay Özalan'dan kaçamadı
Depremzededen Kılıçdaroğlu'na para iadesi: Haram edenlere iletirsiniz
Depremzededen Kılıçdaroğlu'na para iadesi: Haram edenlere iletirsiniz
Okan Buruk: Fatih Hoca'yı kutlarım! Tehlikeli bir takım
Okan Buruk: Fatih Hoca'yı kutlarım! Tehlikeli bir takım
FETÖ'cüler seçim sonrası yurt dışına kaçarken yakalandı!
FETÖ'cüler seçim sonrası yurt dışına kaçarken yakalandı!
Konyaspor, Alanyaspor'u mağlup etti
Konyaspor, Alanyaspor'u mağlup etti
Sinan Oğan kimi destekleyecek? Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama
Sinan Oğan kimi destekleyecek? Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama
14 Mayıs'tan bu yana Meral Akşener'in sessizliği sürüyor!
14 Mayıs'tan bu yana Meral Akşener'in sessizliği sürüyor!
Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında galip geldi
Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında galip geldi