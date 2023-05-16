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Sinan Oğan kimi destekleyecek? Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama

Sinan Oğan kimi destekleyecek? Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında ittifaklarının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceğine ilişkin açıklama yaptı.

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14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken; yüzde 5'lik bir oy oranı ile kilit isim noktasına gelen Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu oldu. 

Özdağ'dan dikkat çeken açıklama 

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, SÖZCÜ TV'de katıldığı programında ittifaklarının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceğine ilişkin açıklama yaptı.

Sinan Oğan'ın desteğini almak için AK Parti'den bir telefon gelip gelmediğini sorusunu yanıt veren Özdağ, "Gayri resmi aramalar oldu bana. Sinan beye iki arama oldu. Belki de ilkelerimiz iki tarafa da ağır gelecek ve kimseyi desteklemeyeceğiz" dedi. 

Şartlarını açıkladı 

Özdağ 'aday' destekleme şartlarını şöyle açıkladı: 

"Nedir bizim ilkelerimiz? Anayasa'nın değiştirilmemesi, teklif dahi edilemeyeceği… İlk dört maddesinin muhafazasını şart koşuyoruz. 66. Madde ile hiç oynanmaması gerektiğini şart koşuyoruz. 66. Madde 'Türt milleti tanımı.' Terör örgütleriyle mücadeleden vazgeçilmemesi, güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyoruz. Tarikat ve cemaatlerin devlet içerisinde bugün kazanmış oldukları etkinlik bizi çok rahatsız hissediyor. Liyakatin terk edilmiş olması… Bunu bir şart olarak koyuyoruz. Ve sığınmacıların vatanlarına dönmesi sürecinin yönetilmesi gerektiğini şart olarak koyuyoruz."

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