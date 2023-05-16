BIST 4.590
DOLAR 19,72
EURO 21,43
ALTIN 1.262,62
HABER /  DÜNYA

ABD, Rus bilgisayar korsanı Mikhail Pavlovich Matveev için 10 milyon dolar ödül koydu!

ABD, Rus bilgisayar korsanı Mikhail Pavlovich Matveev için 10 milyon dolar ödül koydu!

ABD, Rus bilgisayar korsanı Mikhail Pavlovich Matveev hakkında tutuklanmasını sağlayacak herhangi bir bilgi paylaşımında bulunana 10 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu.

Abone ol

ABD, Rus bilgisayar korsanları için harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’deki yasa uygulamalarını, işletmeleri ve internet altyapısını hedef alan Rus bilgisayar korsanı Mikhail Pavlovich Matveev hakkında tutuklanmasını sağlayacak herhangi bir bilgi paylaşımında bulunana Ulus Ötesi Organize Suçlar Ödül Programı (TOCRP) kapsamında 10 milyon dolar ödül verileceği duyuruldu.

ABD Adalet Bakanlığının, Columbia ve New Jersey’de Matveev aleyhine iki iddianameyi ortaya çıkardığı belirtilen açıklamada, Hazine Bakanlığının da Matveev'e mali yaptırımlar uyguladığı ifade edildi. Rusya'nın siber suçlular için en güvenli yer olduğu aktarılarak, Rusya’nın ABD müttefiklerine de siber saldırılarda bulunduğu bildirildi.

Rus bilgisayar korsanı Matveev dolandırdığı kişilerden 400 milyon dolar talep eden ve yaklaşık 200 milyon dolar fidye ödemesi alan üç fidye yazılımı çetesinin aktif bir üyesi olarak biliniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Seçim öncesi Başbakan Miçotakis'e dava açıldı
Seçim öncesi Başbakan Miçotakis'e dava açıldı
Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldı: Yolları ayırmaya karar verdik
Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldı: Yolları ayırmaya karar verdik
Kılıçdaroğlu'ndan depremzedeleri hedef alanlara: 10 düşünelim 1 diyelim
Kılıçdaroğlu'ndan depremzedeleri hedef alanlara: 10 düşünelim 1 diyelim
Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti
Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti
İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak paylaşım: 2. tur seçimi için başlıyoruz
İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak paylaşım: 2. tur seçimi için başlıyoruz
Sinan Oğan'ın oyları kime gider? TBMM Başkanı cevap verdi
Sinan Oğan'ın oyları kime gider? TBMM Başkanı cevap verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. turda kullanacağı slogan değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. turda kullanacağı slogan değişti
100 saat boyunca yemek yapan Nijeryalı şef, dünya rekoru kırdı
100 saat boyunca yemek yapan Nijeryalı şef, dünya rekoru kırdı
ANKA'nın seçim verileri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı
ANKA'nın seçim verileri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi seçmenlerini aldatmaktan utanmıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi seçmenlerini aldatmaktan utanmıyorlar
Özlem Gürses, seçim gecesi CHP'de neler olduğunu anlattı
Özlem Gürses, seçim gecesi CHP'de neler olduğunu anlattı
Mansur Yavaş'ın memleketi sandıkta 'Erdoğan' dedi
Mansur Yavaş'ın memleketi sandıkta 'Erdoğan' dedi