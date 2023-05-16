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İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak paylaşım: 2. tur seçimi için başlıyoruz

İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak paylaşım: 2. tur seçimi için başlıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından "28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz" notuyla paylaşım yaptılar.

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14 Mayıs seçimlerinde sandıktan 13. cumhurbaşkanı seçilemedi.Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile 27 milyon 88 bin 360 oy alırken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 24 milyon 568 bin 196 oy aldı. Her iki isim de yüzde 50'yi geçemediği için seçim 2. tura kaldı.

İmamoğlu ve Yavaş'tan eş zamanlı paylaşım

Cumhur ve Millet İttifakı 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur seçimi için hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, resmi Twitter hesapları üzerinden eş zamanlı bir paylaşımda bulundu.

"Sıkı bir çalışmaya başlıyoruz"

İmamoğlu ve Yavaş, paylaşımlarında Kılıçdaroğlu ile beraber oldukları bir fotoğrafı paylaşarak, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün Ankara'da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandılar.

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