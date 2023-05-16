BIST 4.590
DOLAR 19,73
EURO 21,43
ALTIN 1.261,83
HABER /  POLİTİKA

Sinan Oğan'ın oyları kime gider? TBMM Başkanı cevap verdi

Sinan Oğan'ın oyları kime gider? TBMM Başkanı cevap verdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirdi. En çok merak edilenler arasında yer alan 'Sinan Oğan'ın oyları kime gider?' sorusuna cevap verdi.

Abone ol

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.  Seçim sürecini değerlendiren Şentop, ''Sinan Oğan'ın oyları kime gider?'' sorusuna net cevap verdi.

Nereye gideceği belli!

Şentop ''Bu tabloda şüphesiz Sinan Oğan'a verilen oyları değerlendirmek lazım, O oylar ağırlıklı olarak milliyetçi hassasiyetle ve terör örgütlerine karşı tutumla verilmiş oylardır. Bu oyların nereye gideceği de belli.'' diye cevap verdi.

Şentop şu ifadeleri kullandı;

Bu seçimin ana teması şu demiştim, Türkiye etraftan kuşatılmaya çalışılıyor. Engellenmek isteniyor, kontrol edilmek isteniyor. Sınır ötesi hareket kabiliyetinin kısıtlanması arzu ediliyor. parlamentoda oluşan tablo harekat gerektiğinde tezkere çıkarabilecek tablo. Bu tezkereyi TBMM'ye gönderecek cumhurbaşkanı seçilecek. Bu kararı alabilmesi için cumhurbaşkanın da bu doğrultuda irade alması gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tezkereye karşı önceki tutumu bu konudaki duruşunu gösteriyor.

Önceliğimiz vatanımızın bölünmemesi

Tüm adayları tebrik ediyorum. Seçim sonuçlanmış gibi. Milletin kararına herkesin saygı duyması lazım. Bu tabloya cumhurbaşkanımız saygı duyduğunu ifade etti. Millete millet iradesine hakaret eden paylaşımlar var. Bazıları liste yapmış, şu sıkıntılar var diye. Millet bunu değerlendirerek karar vermiş. Önceliğimiz vatanımızın bölünmemesi. Sonuç itibariyle en çok oy alan ikinci tura kalmış oluyor. Seçmenlerin tavı belirleyici olacak.

Seçmen profili belli

Bu tabloda şüphesiz Sinan Oğan'a verilen oyları değerlendirmek lazım, O oylar ağırlıklı olarak milliyetçi hassasiyetle ve terör örgütlerine karşı tutumla verilmiş oylardır. Bu oyların nereye gideceği de belli. Profili belli bu oyların. İşaret edildiğinde seçmen gider demek seçmenimizin aklıyla endişe duymak ve onu hafife almak olur. Kimse oraya buraya gidecek değil. Oyların bu hassasiyetle aşağı yukarı belli. Seçmen profili belli. Tabloya baktığımız zaman nelerin öncelikli olduğunu görebiliyoruz. Mutlaka görüşmeler olabilir.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. turda kullanacağı slogan değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. turda kullanacağı slogan değişti
100 saat boyunca yemek yapan Nijeryalı şef, dünya rekoru kırdı
100 saat boyunca yemek yapan Nijeryalı şef, dünya rekoru kırdı
ANKA'nın seçim verileri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı
ANKA'nın seçim verileri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ÖZEL YAYIN ile ekranda olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ÖZEL YAYIN ile ekranda olacak
Özlem Gürses, seçim gecesi CHP'de neler olduğunu anlattı
Özlem Gürses, seçim gecesi CHP'de neler olduğunu anlattı
Mansur Yavaş'ın memleketi sandıkta 'Erdoğan' dedi
Mansur Yavaş'ın memleketi sandıkta 'Erdoğan' dedi
'Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Ersan Şen: Sınıfta kaldın sen benden alamazsan kimden alacaksın
'Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Ersan Şen: Sınıfta kaldın sen benden alamazsan kimden alacaksın
Narsizme farklı bir bakış
Narsizme farklı bir bakış
AB ile Karadağ, Frontex işbirliği anlaşması imzaladı
AB ile Karadağ, Frontex işbirliği anlaşması imzaladı
Kılıçdaroğlu, eski CHP Kağıthane İlçe Başkanı Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi
Kılıçdaroğlu, eski CHP Kağıthane İlçe Başkanı Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi
O ilçelerde tüm sandık sonuçlarına itiraz edildi
O ilçelerde tüm sandık sonuçlarına itiraz edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti