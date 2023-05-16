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ANKA'nın seçim verileri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

ANKA'nın seçim verileri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

Seçim günü sonuçları CHP'nin ajansı ANKA'dan takip eden Kemal Kılıçdaroğlu, 7 puan geride olduğunu bile bile kitlesine gaz vermek için öndeyiz yalanını söyledi.

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14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Millet İttifakı, Anadolu Ajansı'nın açıkladığı rakamların yalan olduğunu savunarak kendi ajansları olan ANKA'yı baz alarak manipülasyon algısı yaptı.

Sonuçlara inanmayan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu, sık sık ekran karşısına çıkarak seçimi önde götürdüklerini dile getirdi.

Sayılmayan ve itiraz edilen oyları bahane eden muhalefetin yalanları ise ANKA haber ajansının seçim sonuçlarını açıklamasıyla ortaya çıktı.

7 puan farkı görmezden geldi

Sonuçlar açıklanırken sosyal medya hesabından saat 19.53'te paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Öndeyiz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun takip ettiği ekrana ANKA tarafından saat 19,46'da verilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50,65, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 43,99 oy oranına sahip olduğu yansıtıldı.

Başkalarını suçladı

Kılıçdaroğlu’nun, önündeki tabloda 7 puan geride olduğunu görmesine rağmen açık açık yalan söylemekten çekinmediği net bir şekilde görüldü.

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