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Deniz Çakır'dan ikinci tur öncesi kararsız seçmen için olay sözler: Bir lafım var bazı gevşeklere

Deniz Çakır'dan ikinci tur öncesi kararsız seçmen için olay sözler: Bir lafım var bazı gevşeklere

Oyuncu Deniz Çakır, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için kararsız seçmene çağrıda bulundu. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan oyuncu, "Kararsız kalmak bu ülkeyi karanlığa terk etmektir…" iddiasında bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesi ünlüler yine boy göstermeye başladı. 

Oyuncu Deniz Çakır, ınstagram hesabından Kılıçdaroğlu'na destek istedi, kararsız seçmene seslendi. 

"Bir lafım var bazı gevşeklere"

İkinci tur için oy verme çağrısında bulunan Çakır, ülkede giderek artan çocuk istismarı ve kadın cinayetlerine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bir lafım var bazı gevşeklere… Hani şu oy vermeyen kararsızlara… Bu ülkede çocuk istismarcıları affedildi. Kadın mezarlığına döndü ülke… Şimdi kadını hepten yok sayan bir zihniyete yol vermektir kararsız kalmak… ‘Bekar kadınlara sahiplendireceğiz’ diyen bir zihniyetin yolunu açmaktır oy vermemek… ‘Eğitim sistemimize ahiretli öncelikli hale getireceğiz’ diyenlere emanet etmektir çocuklarımızı oy vermemek… 

Kararsız kalmak bu ülkeyi karanlığa terk etmektir… Oy verin, oy verin biz güzel insanlarız hatırlayın… Hatırlayın ayrıştırmamanın ne güzel şey olduğunu… Yarın bir kız çocuğunun gözlerinin içine utanmadan bakabilmek için oy verin…”

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