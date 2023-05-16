Seçimde oy kullanmama cezası var mı, oy kullanmayan kaç para ceza öder?

Türkiye 2. tur için Cumhurbaşkanı hem de Milletvekili seçimleri için oy kullanacak. Oy kullanmak istemeyen kişiler ise seçimlerde oy kullanmama cezası var mı, yok mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, seçimde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? İşte konuyla ilgili o detay.

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Türkiye YSK kararı ile 2. tur seçime gidiyor. 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın çeşitli sebeplerle kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

Oy kullanmak zorunlu mu?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirlenir.

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.

Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşması ile birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.