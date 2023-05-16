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Bursa'da fabrikada çok feci olay! Bir işçi öldü yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da fabrikada çok feci olay! Bir işçi öldü yaralılar var

BURSA'da bir fabrikada yük indirmek için kullanılan vinç devrildi. Vinç altında kalan 3 işçiden biri hayatını kaybederken diğer 2'si ağır şekilde yaraladı.

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Edinilen bilgiye göre, olay Nilüfer ilçesinde bir fabrikanın mal kabul kısmında meydana geldi.

Fabrikanın depo kısmında vinç, yükün ağır gelmesi sebebiyle yan devrildi. Vincin altında kalan 3 işçiden 1'i hayatını kaybederken dier 2'si ağır yaralandı.

Yaralı işçiler olay yerine gelen ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ölen işçinin isminin Murat Bayraktar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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