KPSS ücreti alınmayacak iller hangisi ÖSYM duyurdu kimler muaf olacak?

Memur olmak isteyenlerin beklediği KPSS 2023 başvuru ekranı ÖSYM tarafından açıldı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, deprem bölgelerinde olan adaylardan KPSS başvuru ücreti alınmayacağını duyurdu. Peki hangi illerde KPSS başvuru ücreti alınmayacak? KPSS 2023 başvuru ücreti kaç para oldu?

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Memur olmak isteyenler 2023 KPSS başvuru şartlarını araştırıyor. KPSS sınavı başvuruları bugün başladı ve online olarak ÖSYM sayfasında 29 Mayıs'a kadar devam edecek. 2023 KPSS başvuru ücreti kaç para henüz belli değil, kılavuzun yayınlanması bekleniyor. Fakat deprem bölgesinde yaşayanlardan KPSS başvuru ücreti alınmayacak.

16-29 Mayıs tarihleri aralığında gerçekleşecek olan KPSS başvuru sürecinde deprem bölgesindeki adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra ödeme yapma durumunda kalmayacak. İşe, KPSS başvuru ücreti hakkında ÖSYM Başkanı Ersoy'un açıklamaları

Deprem bölgesinde KPSS Başvuru Ücreti alınmayacağını duyuran ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS'de olduğu gibi bu sınavda da ödeme yapılmayacağını ifade etti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un deprem bölgesinde KPSS başvuru ücreti hakkındaki açıklaması şöyle:

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün il/ilçesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS’de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız.

KPSS başvurusu nasıl yapılır?

sorusunun cevabı gündemde yakından araştırılıyor. KPSS lisans başvuruları bugün başlıyor. KPSS başvuru günü gelmesiyle beraber KPSS başvuru ekranı ve sınav ücretinin yatırılacağı bankalar ve tutarı merak ediliyor. Peki KPSS sınav ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılacak?

KPSS başvurular ne zaman?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için başvuruları 16 Mayıs tarihinde yani bugün başlayacak ve 29 Mayıs tarihinde sona erecek.

KPSS başvurusu nasıl yapılır?

KPSS lisans başvuruları başladığı zaman başvurular ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Ödemeler hangi bankaya yapılacak?

KPSS başvuru ücreti ile ilgili detaylar henüz belli olmadı. KPSS lisans başvuru kılavuzu yayınlandığı zaman KPSS baivuru ücreti ve yatırılacağı bankalar belli olacak.