İstifa çağrıları Tuncay Özkan'ı çıldırttı! Özkan, adamı aracılığıyla Bahar Feyzan ve eleştirenlere 'it sürüsü' dedi

CHP'nin seçim kampanyasını yürüten CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan için sosyal medyada istifa çağrıları yapıldı. Özkan, eleştirilere kendisine yakın bir isim aracılığıyla çok ağır bir yanıt verdi. Öte yandan Özkan'ın bir hafta önce konuk olduğu bir programda "Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 54'le seçilecek" iddiası yeniden gündem oldu.

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Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nın gerisinde kaldı. Cumhur İttifakı 321 vekil çıkarırken, Millet İttifakı 213 vekilde kaldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 49,50’sini alırken, Kemal Kılıçdaroğlu %44,89 aldı.

Yenilgi sonrası CHP'de eleştiriler ve rahatsızlıklar başladı. Hedefteki isim ise Kıılçdaroğlu'nun adaylığını organize eden seçim kampanyasını yürüten Tuncay Özkan oldu.

Televizyoncu Bahar Feyzan, CHP kulisleriyle ilgili bombayı patlattı. "Tuncay Özkan gitmeden CHP seçim kazanamaz" diyen Feyzan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için de "Dün akşam belediye başkanlarına anlattığı şeyi buradan anlatmayacağım çünkü ayıp olur" dedi.

Tuncay Özkan da eleştirilere kendisine yakın isimler aracılığıyla ağır sözlerle yanıt verdi.

"Hadi oradan devrin adamları"

Odatv'de yer alan habere göre Tuncay Özkan'ın, İzmir'in Buca Belediyesi'nde işe başlattığı iddia edilen Hüsamettin Alkım Ünsal, Özkan'ı suçlayanlar için “FETÖ’cü” ve “it sürüsü” dedi, şu ifadeleri kullandı:

“Her kim FETÖ ile aynı cümleleri kuruyorsa FETÖ’nün işaret etiği insanlara saldırıyorsa Fetullah’ın ekmeğine yağ sürüyorsa Şerefini kantara koysun. Tüy o kişilerin şerefinden ağır basar İt sürüsü…! Siz Kılıçdaroğlu istifa etsin diye imza toplarken, Tuncay Özkan vücuduyla Genel Başkanı korudu. Şimdi siz Kılıçdaroğlu’nu destekliyorsunuz, Tuncay Özkan O’na kumpas kuruyor öyle mi? Hadi oradan devrin adamları”

Ünlüler adına sahte hesap açtı iddiası

Tuncay Özkan’ın Hüsamettin Alkım Ünsal’ın, ünlülerin adına açtığı iddia edilen sahte hesaplar arasında İlber Ortaylı, Meltem Cumbul, Nil Karaibrahimgil, Müjdat Gezen, Cansu Dere, Bergüzar Korel gibi ünlüler bulunuyor. Bu hesaplardan CHP’yi destekleyen, hükümeti hedef alan mesajlar paylaşıyor.

Seçimden 1 hafta önce "ilk turda yüzde 54'le seçilecek" demişti

Seçimlerden bir hafta önce Habertürk'e konuk olan Özkan, "Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 54'le seçilecek. Milletvekilliği seçiminde de 330'u aşan bir Millet İttifakı topluluğu göreceğiz" demişti.