CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu bombası! Kılıçdaroğlu kararını verdi

CHP'de hareketli saatler yaşanıyor. Kemal kılıçdaroğlu, ikinci tur için yürüteceği seçim kampanyasının başına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu getirdi. İşte CHP'de yaşanan son gelişmeler...

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14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İkinci tur oylama 28 Mayıs günü gerçekleştirilecek. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı ikinci tur oylama öncesinde Ankara'da sıcak saatler yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli saatler yaşanıyor.

İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na emanet

Genel Merkez'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir toplantı gerçekleşti. Kılıçdaroğlu'nun ikinci seçim kampanyası için radikal kararlar alındı. Seçim kampanyasının başına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu geçiyor.

İkinci tura İstanbul modeli uygulanacak

Kulislere göre bu turda kampanya, seçim güvenliği ve verileme İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na emanet edilecek. Yerel seçimlerde başarı getiren İstanbul modeli tüm Türkiye'de uygulanacak.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu toplantı halinde

Halk TV'nin haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gelirken Ekrem İmamoğlu da İstanbul'dan Ankara'ya döndü. Manur Yavaş'ın da CHP Genel Merkezi'ne gelmesi beklenirken, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu toplantı halinde...

Terör ve mülteci vurgusu artacak

İkinci tur için kampanyası için yeni kararlar alındı. İşte o kararlar...

- Teröre ve mültecilere ilişkin söylemler daha da netleşecek, bunu söyleyebiliriz. Yeni seçim kampanyaları başlatılmış olacak.

- Sandığa gitmeyen seçmenler için ev ev dolaşılacak.