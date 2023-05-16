Onursal Adıgüzel kimdir, neden istifa etti?Onursal Adıgüzel aslen nereli, yaşı kaç?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel', süreci iyi yönetemediği için, seçim ekranı yayınlamadığı için görevinden alındı. Bu sıcak gelişmenin ardındanOnursal Adıgüzel'in hayatı merak konusu oldu. 38 yaşında olan Onursal Adıgüzel aslen Malatyalı. Duygu Adıgüzel ile evli.

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Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı. Bu yeni gelişmeden sonra Onursal Adıgüzel'in hayatı merak konusu oldu. Duygu Adıgüzel ile evli olan Onursal Adıgüzel aslen Malatyalı ve 38 yaşında. Bir tane de kızı var.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim akşamı seçim sonuç ekranı yayınlamadıkları için gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt vermişti. Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklama yapan Adıgüzel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin erişimine açık bir seçim sonuç ekranı yayınlamayı hiçbir zaman taahhüt etmedik" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu görevden aldı

Bu açıklamadan saatler sonra ise CHP'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı. Alınan kararı gazeteci İsmail Saymaz Sözcü televizyonu yayınında duyurdu.

Onursal Adıgüzel'den açıklama geldi

Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından kararı doğruladı. Görevden ayrıldığını açıklayan Adıgüzel, "Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum." ifadelerini yazdı.