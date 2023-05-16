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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Milletimizin başı sağ olsun"

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Milletimizin başı sağ olsun"

 ŞIRNAK'ta çıkan çatışmada iki askerimiz şehit düştü. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Şırnak'ta düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan güvenlik korucumuz ve askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

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