CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Milletimizin başı sağ olsun"

ŞIRNAK'ta çıkan çatışmada iki askerimiz şehit düştü. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Şırnak'ta düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan güvenlik korucumuz ve askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.