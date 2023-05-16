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İkinci turda CHP seçmeninin elindeki yüzde 65'e yüzde 35 fırsatı Fuat Uğur paylaştı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaleme alan yazar Fuat Uğur, "CHP’li seçmenler oy vermeye gitmeyerek Kılıçdaroğlu’nun tarihi bir farkla, misal yüzde 65’e yüzde 35 gibi yenilmesini sağlayacak bir tavır ortaya koyarlarsa, artık partiyi 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya götürmek ve tüm yönetimi teslim etmek zorunda kalabilir." görüşünü paylaştı.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Erdoğan, kılpayı yüzde 50'nin altında kalırken Millet İttifakı hüsrana uğradı. Muhalefetin ilk turda kazanacağı hayali sonuçlarının açıklandığı ilk saatlerde suya düştü.

Seçim sonuçlarını kaleme alan tv100 yazarı Fuat Uğur, Kılıçdaroğlunun “YSK’yı uyarıyorum” dediği seçim sonrası konuşmasına değinerek "Oysa seçmen onu uyarıyordu ama o hâlâ anlamazlıktan geliyordu." ifadelerine yer verdi.

Fark olursa kurultaya gidebilir

Kılıçdaroğlu'nun hırsına gem vuramayacak kadar fanatikleşmiş durumda olduğunu savunan yazar, CHP seçmenine tarihi çağrı yaparak yazısını tamamladı: 

"Ama 11 kez kaybedip, artık tüm dünyayı arkasına almasına rağmen kaybeden bir Genel Başkan'a CHP daha ne kadar tahammül edebilir? Kılıçdaroğlu nasıl olsa ikinci turda Tayyip Erdoğan karşısında kaybedecek ve fark bu kez büyük bir olasılıkla yüzde 55’e yüzde 45 olacak.

Bu yüzden parti açısından bir kangrene dönmüş bir doku olan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilelebet kurtarmak için CHP’lilerin ellerinde kaçırılmayacak bir fırsat var.

CHP’li seçmenler oy vermeye gitmeyerek Kılıçdaroğlu’nun tarihi bir farkla, misal yüzde 65’e yüzde 35 gibi yenilmesini sağlayacak bir tavır ortaya koyarlarsa, artık partiyi 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya götürmek ve tüm yönetimi teslim etmek zorunda kalabilir. Ama eğer bunu yapmaz ve yine diyelim ki yüzde 53’e yüzde 47 gibi bir oranla kaybederse söyleyeceği belli:

“Şimdiye kadarki cumhurbaşkanı adayları arasında en yüksek oyu ben aldım. Yenildim ama ezilmedim. Genel Başkan olarak partimin başında kalmaya devam edeceğim. Şimdi önümüzde yerel seçimler var, yolumuza bakalım.”

"Kurduğu ucube masa aldığı hezimetle zaten tarihe gömüldü"

Öyle değil mi? Siz de biliyorsunuz değil mi böyle diyeceğini. Sevgili CHP’li seçmenler, o halde gelin bunu yapın. Hem partiniz hem de Türkiye kurtulsun ondan. Çünkü gerçekten, sizleri de ülkeyi de çok yordu.

Kurduğu ucube Masa aldığı hezimetle zaten tarihe gömüldü. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diye adlandırdığı tuhaf sistem de onunla birlikte tabii.

Dediğim gibi artık Altılı Masa dağıldı. Başbakanlık diye bir makam kalmadı. Davutoğlu, Babacan gibi isimler yüzde 0,5 oyla partilerine 10’ar 15’e milletvekili çıkardılar sayenizde. Evet, CHP seçmenlerinin sayesinde Masa'nın dört ayağı tam 37 milletvekili soktu Meclis’e. Yazık size… Bu muameleye layık değilsiniz."

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