Trabzonspor maçı öncesi şok! Fenerbahçeli futbolcu antrenmanda sakatlandı

Fenerbahçe'de Osayi Samuel sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun antrenmanda aldığı darbe sonrası sakatlandığı ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

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Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel'den kötü haber geldi. Yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun antrenmanda aldığı darbe sonrası sakatlandığı ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Kanama ve yırtık tespit edildi

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi Samuel'in antrenmanda aldığı darbe sonrası MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.