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Heyecanlıyım diyen İsmail Küçükkaya'dan dikkat çeken ikinci tur yazısı

Heyecanlıyım diyen İsmail Küçükkaya'dan dikkat çeken ikinci tur yazısı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından bir yazı kaleme alan İsmail Küçükkaya, "kim kriz yönetimini iyi yürütürse, kim vatandaşı motive edebilirse o kazanır" dedi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yurtiçinde sandıkların tamamının sayıldığını duyurarak, önceki gün kesin olmayan sonuçları paylaştı.

Yener, kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,5 Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,9 Sinan Oğan'ın 5,2 oranında oy aldığını duyurdu.

"İşte size ikinci şans"

Siyaset 'en uzun 15 güne' giriş yaparken; Halk TV programcısı, gazeteci İsmail Küçükkaya da bugün seçimlere ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"İşte size ikinci şans. Bir daha düşünün diyerek" seçmene seslenen Küçükkaya, şöyle devam etti:

"Hayat insana o şansı çoğu kere vermez. Başınıza geleni çekersiniz. Yaptığınız tercihin olumlu/olumsuz sonucuna katlanırsınız. Aldığınız kararın nimetini/külfetini yaşarsınız. Hayat budur. Geri dönüşü yoktur. Siyaset de böyledir. Bir oy kullandınız, bir tercihte bulundunuz 5 yıl toplum olarak bunun sonucuna katlanırsınız. Nimeti de paylaşırsınız külfeti de. Fakat şimdi 2. şansınız var. Hayatta da siyasette de çok nadir olan bir durum."

Oğan ve İnce seçmeni

Küçükkaya, yazısına şöyle devam etti:

"Sinan Oğan ve Muharrem İnce için oy kullanan 3 milyon yurttaş çok kritik önemde. Türkiye’nin geleceği onların elinde. Bir de gençler. Nasıl bir ülkede yaşamak istiyorlar? İşte buna karar verecekler. Daha fazla genç oy kullanmalı.

"Ben heyecanlıyım"

Şimdi önümüzde 2 hafta var. Herkes düşünsün. Kararını gözden geçirsin. Ve 28 Mayıs'ta vatandaşlık görevini yerine getirsin. Şansları eşit görüyorum. Kim daha akıllı davranırsa, kim daha iyi strateji uygularsa, kim kriz yönetimini iyi yürütürse, kim vatandaşı motive edebilirse o kazanır. İlk kez ikinci tur deneyimi yaşayacağız. Ben heyecanlıyım. Olabilecekleri görüyorum. İş; benim bu gördüğümü liderler görüyor mu görmüyor mu? Mesele budur."

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