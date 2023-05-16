İstanbul'da cumhurbaşkanı seçimindeki oy dağılımı belirlendi! Kaç seçmen oy kullanmadı?

İSTANBUL'da pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde kullanılan 10 milyon 150 bin 710 oydan 4 milyon 928 bin 408'ni Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 milyon 738 bin 996'sını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

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İstanbul ilçe seçim kurulları başkanları, birleştirme tutanaklarını Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na teslim etti.

Tutanakların teslim edilmesiyle İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin'in başkanlık ettiği İstanbul İl Seçim Kurulu, birleştirme tutanaklarını hazırladı.

İstanbul'da 1 milyon 76 bin 395 seçmen oy kullanmadı

İl Seçim Kurulu'nun kapısına asılan tutanaklara göre İstanbul'da kayıtlı 11 milyon 367 bin 598 seçmenden 10 milyon 291 bin 303'ü sandığa gitti.

İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan 10 milyon 137 bin 409 ve itiraz üzerine geçerli sayılan 13 bin 301 oyla birlikte toplam 10 milyon 150 bin 710 oy geçerli olarak kayda geçti.

Oyların 140 bin 593'ü geçersiz sayıldı

Sandık kurulu sayısının 30 bin 849 olarak belirtildiği tutanaklarda, oyların 140 bin 593'ü geçersiz olarak bildirildi.

Geçerli oydan 4 milyon 928 bin 408'sini Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 milyon 738 bin 996'sını Cumhur İttifakı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

Adaylardan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 457 bin 568, adaylıktan çekilen ancak pusulada adı yer alan Muharrem İnce de 25 bin 738 seçmenin oyunu almaya başardı.

İstanbul 1. Bölge Sonuçları

Milletvekilli seçiminde İl Seçim Kurulu’nca düzenlenen tutanağa göre, İstanbul 1. Bölge’de sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin toplam sayısı 4 milyon 203 bin 519 olurken, oy kullanan seçmen sayısı 3 milyon 838 bin 597 olarak kaydedildi. Geçerli oy sayısı 3 milyon 769 bin 860, geçersiz oy sayısı 68 bin 737 oldu.

İstanbul 1. Bölge’de oy dağılımı şu şekilde aktarıldı:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 1 milyon 294 bin 150

Cumhuriyet Halk Partisi: 1 milyon 201 bin 90

İyi Parti: 297 bin 589

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 235 bin 235

Milliyetçi Hareket Partisi: 227 bin 536

Türkiye İşçi Partisi: 176 bin 9

Yeniden Refah Partisi: 114 bin 33

Zafer Partisi: 103 bin 30

Büyük Birlik Partisi: 38 bin 492

Memleket Partisi: 38 bin 148

Bağımsız adaylardan en çok oy alan ise 404 oy ile Üzeyfe Okur oldu.

İstanbul 2. Bölge Sonuçları

Milletvekilli seçiminde İl Seçim Kurulu’nca düzenlenen tutanağa göre, İstanbul 2. Bölge’de sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin toplam sayısı 3 milyon 114 bin 944 olurken, oy kullanan seçmen sayısı 2 milyon 806 bin 933 olarak kaydedildi. Geçerli oy sayısı 2 milyon 749 bin 293, geçersiz oy sayısı 57 bin 640 oldu.

İstanbul 2. Bölge’de oy dağılımı şu şekilde aktarıldı:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 1 milyon 46 bin 691

Cumhuriyet Halk Partisi: 731 bin 495

İyi Parti: 240 bin 293

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 202 bin 875

Milliyetçi Hareket Partisi: 154 bin 555

Yeniden Refah Partisi: 107 bin 869

Türkiye İşçi Partisi: 102 bin 94

Zafer Partisi: 78 bin 961

Memleket Partisi: 27 bin 476

Büyük Birlik Partisi: 19 bin 776

Bağımsız adaylardan en çok oy alan ise 2 bin 173 oy ile Ömer Gönültaş oldu.

İstanbul 3. Bölge Sonuçları

Milletvekilli seçiminde İl Seçim Kurulu’nca düzenlenen tutanağa göre, İstanbul 3. Bölge’de sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin toplam sayısı 4 milyon 49 bin 135 olurken, oy kullanan seçmen sayısı 3 milyon 645 bin 276 olarak aktarıldı. Geçerli oy sayısı 3 milyon 556 bin 513, geçersiz oy sayısı 88 bin 763 oldu.

İstanbul 3. Bölge’de oy dağılımı şu şekilde aktarıldı:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 1 milyon 261 bin 895

Cumhuriyet Halk Partisi: 937 bin 286

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 380 bin 967

İyi Parti: 290 bin 718

Milliyetçi Hareket Partisi: 230 bin 209

Türkiye İşçi Partisi: 132 bin 694

Yeniden Refah Partisi: 113 bin 323

Zafer Partisi: 103 bin 882

Memleket Partisi: 35 bin 651

Büyük Birlik Partisi: 26 bin 260

Bağımsız adaylardan en çok oy alan ise 3 bin 798 oy ile Muhammet Ali Okul oldu.