Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu: - "Android POS cihazı ile müşterilerimize satış, ödeme ve fatura işlemlerinde hem kolaylıklar hem de maliyet avantajları sunuyoruz"

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Şekerbank, yeni Android POS çözümü ile KOBİ'lerin satış, faturalama, tahsilat işlemlerinin tek bir uygulama ile elektronik ortama alınmasını sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, Android POS uygulamasıyla KOBİ'lerin hayatını kolaylaştırıyor.



KOBİ'lere sınırsız e-belge üretimi imkanı tanıyan cihaz, operasyonel verimlilik ve maliyet avantajı da sunuyor. KOBİ'lerin uzaktan kontrol edip yönetebileceği POS cihazı, aynı zamanda oluşturulan e-belgenin SMS veya e-posta ile iletilmesine ve QR kodlu slip ile anında erişimine olanak tanıyor. Şekerbank, Android POS ile mali veriler online olarak arşivlenerek 10 yıl süreyle saklanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, Şekerbank olarak hizmet verdikleri KOBİ'lere sürekli yeni kolaylıklar ve imkanlar sunduklarını belirterek, "Bu anlayışla sektör fark etmeksizin tüm KOBİ müşterilerimizin teknolojik gelişmelerden en üst düzeyde faydalanmasını amaçlıyoruz. Şekerbank Android POS çözümü, bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Android POS cihazı ile müşterilerimize satış, ödeme ve fatura işlemlerinde hem kolaylıklar hem de maliyet avantajları sunuyoruz." ifadelerini kullandı.