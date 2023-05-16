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Trabzonspor'un bileği büyük maçlarda bükülmüyor

Trabzonspor'un bileği büyük maçlarda bükülmüyor

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında oynadığı son 12 lig maçında 4 galibiyet, 7 beraberlikle 19 puan alırken sadece bir maçtan mağlup ayrıldı

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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, son yıllarda üç büyük rakibine karşı sadece 1 maçta geçit verdi.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında oynadığı son 12 karşılaşmada 1 kez kaybetti. Karadeniz ekibi, rakipleri karşısında 7 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda 4 kez kazanan bordo-mavili ekip, 19 puan aldı.

Karadeniz ekibi, bu dönemde Beşiktaş karşısında 3 beraberlik, 1 galibiyet alarak yenilgi yüzü görmezken, tek mağlubiyetini bu sezon İstanbul'da Galatasaray'a karşı 2-1'lik sonuçla yaşadı.


- Avcı ile kaybetmeme alışkanlığı

Trabzonspor, takımdan ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı döneminde büyük maçlarda geçen sezonu yenilgisiz tamamladı.

Bordo-mavililer, söz konusu 12 karşılaşmanın 11'ine Avcı yönetiminde çıkarken, bunlardan 4 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrıldı.


- Derelioğlu da kaybetmedi

Trabzonspor, ligde kötü günler geçirmesine rağmen en son oynadığı Beşiktaş maçını da kaybetmedi.

Ligde sıkıntılı dönem geçiren bordo-mavililer, teknik sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde kötü gidişatına karşın siyah beyazlılar ile sahasında 0-0 berabere kalarak mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetimindeki ilk büyük maçını da Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.


- Fenerbahçe maçları

Trabzonspor, söz konusu dönemde Fenerbahçe ile 3 karşılaşma oynadı.

Bordo-mavililer, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 ve 2-0'lık sonuçla mağlup ederken deplasmanda sarı-lacivertli takım ile 1-1 berabere kaldı.


- Maçlar ve sonuçlar

Trabzonspor'un üç büyük rakibi ile oynadığı son 12 maç ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon
Maç
Sonuç
2020-2021
Galatasaray-Trabzonspor
1-1
2021-2022
Trabzonspor-Galatasaray
2-2
2021-2022
Trabzonspor-Fenerbahçe
3-1
2021-2022
Beşiktaş-Trabzonspor
1-2
2021-2022
Galatasaray-Trabzonspor
1-2
2021-2022
Fenerbahçe-Trabzonspor
1-1
2021-2022
Trabzonspor-Beşiktaş
1-1
2022-2023
Trabzonspor-Galatasaray
0-0
2022-2023
Beşiktaş-Trabzonspor
2-2
2022-2023
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-0
2022-2023
Galatasaray-Trabzonspor
2-1
2022-2023
Trabzonspor-Beşiktaş
0-0

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