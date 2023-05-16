Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık: Mert Hakan Yandaş! Yeni takımı belli oluyor

Gelecek sezon için hazırlıklara başlayan Fenerbahçe'de flaş ayrılıklar da bekleniyor.Yeni sezonda Jorge Jesus ile devam edilmesi beklenirken takımda sürpriz yol ayrımları yaşanacak. Bu doğrultuda Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

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Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, lige flaş bir giriş yapmıştı. İlk haftalarda bol gollü seri galibiyetlerle taraftarını heyecanlandıran sarı-lacivertli ekip, daha sonrasında büyük bir düşüş yaşadı.

Zirveyi Galatasaray'a kaptırırken taraftarının inancını da körelten Fenerbahçe, ligin son düzlüğünde şampiyonluk için kollarını sıvadı. Bu süreçte bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı.

Jesus'a sürpriz talip

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jorge Jesus'a sürpriz bir talip daha çıktı. İsmi Brezilya Milli Takımı ile de anılan Portekizli hoca için bir başka milli takım görevi gündeme geldi. Brezilya Milli Takımı iddiaları gündemde olsa da Jorge Jesus için teklif başka bir milli takımdan geldi. Brezilya basınından UOL, Suudi Arabistan Milli Takımı'nda teknik direktör olarak göreve Jorge Jesus'un getirilmek istendiğini belirtti.

İlk transfer tamamlandı

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini yapıyor. Sarı Lacivertliler, altyapısı Liverpool olan ve kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek 26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu ile anlaşma sağladı. Transfer hareketli saatler yaşayan Kanarya'nın yeni sezonki ilk hedeflerinden birisi olan Ryan Kent ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Rangers ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek Kent'in Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Crespo ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de birçok oyuncuyla yolların ayrılması beklenirken, transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Takımın yıldız oyuncularından Miguel Crespo'nun yönetimden istediği zam karşılık bulamadı. LaLiga'da Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Mallorca ile Atletico Madrid'in, sözleşmesi 2024'te bitecek 26 yaşındaki Crespo için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacakları belirtiliyor. Miguel Crespo için Kanarya'nın yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli koyduğu bildirildi.

Görüşmeler başladı

Rıza Çalımbay'ın en önemli taleplerinden biri; özellikle takımın son dönemdeki çıkışında payı olan iki isim Emre Kılınç ile Mert Hakan Yandaş'ın geri dönmesi. Otyakmaz'ın, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la görüşerek bu iki oyuncuyu geri isteme sözü verdiği öğrenildi.

2019-20'de ligi 4. bitiren Sivasspor'un bu başarısında önemli pay sahibi olan ikili, toplam 19 gol, 12 asiste imza atmıştı. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın kontratı gelecek sezon sona eriyor. Sivasspor'un yanı sıra Mert Hakan Yandaş için Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'un da devreye girdiği belirtiliyor.

Bekleneni veremediler

Mert Hakan ve Emre Kılınç, transfer oldukları Fenerbahçe ile Galatasaray'da beklenen katkıyı veremediler. 28 yaşındaki Mert Hakan bu sezon 21 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti. Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderilen 28 yaşındaki Emre Kılınç ise 28 maçta 2 gol, 4 asist katkısı sağladı.