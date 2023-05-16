16 Mayıs altın düşüyor! İslam Memiş'ten yatırımcıya çok kritik uyarılar: Onlar zarar etti

16 Mayıs 2023 altının onsu 2.004 lira seviyesinde işlem görürken bugün fiyatlarda şaşırtıcı bir düşüş yaşanıyor. Gram altının ekran fiyatı 1270 lira seviyesinde. İslam Memiş kritik 15 gün için uyardı...

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Altın fiyatlarında düşüş var. Analistler, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve para politikasına yönelik belirsizliklerle altının ons fiyatının yön arayışında hareket ettiğini bildirdi.

16 Mayıs 2023 altın fiyatları

Gram altın 1.270,03-1.270,26

Çeyrek altın 2.230,00-2.313,00

Yarım altın 4.473,00-4.625,00

Cumhuriyet altını 8.919,00-9.196,00

İslam Memiş'ten kritik uyarılar

Piyasa uzmanı İslam Memiş yatırımcılara önemli mesajlar verdi. Memiş, "Bugün dolar TL kuru 20.68 seviyesine geriledi. Varlıklarına sahip çıkamayan süreçte bende zengin olacağım diyerek dövizcilere koşanların canı yandı. Dolar 30 lira olacak diye paralarını dolara kaptıranlar oldu. Türkiye'deki tablo bitmeyecek.

15 günlük süreçte dolar TL kurunda geniş bant aralığında dalgalanan piyasa olabilir 20-22 lira aralığını takip edeceğim. Seçimden sonra ekonomi yönetimi değişecek. Belki yeni modellerle farklı gelişmeler olabilir. 1516 lira seviyesinden gram altın alan yatırımcısı zarar etti 1388 seviyesi görüldü. Gram altın 1350-1450 lira aralığında devam edecek. " dedi.