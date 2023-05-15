Açılan sandık sayısı yüzde 98'i geçti 28. Dönem Milletvekilleri belli oldu! İşte TBMM'de yer alacak 600 isim

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sona erdi. AA'nın verilerinde göre açılan sandık sayısı yüzde 98.62 oldu. Buna göre Cumhur İttifakı yüzde 49.31, Millet İttifakı yüzde 35.19, Emek ve Özgürlük yüzde 10.51, Ata İttikafı yüzde 2.46 oy oranına sahip.