Açılan sandık sayısı yüzde 98'i geçti 28. Dönem Milletvekilleri belli oldu! İşte TBMM'de yer alacak 600 isim
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2023 Cumhurbaşkanığı ve milletvekili seçimleri sona erdi. Oyların sayımı devam ederken 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. İşte o isimler...
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sona erdi. AA'nın verilerinde göre açılan sandık sayısı yüzde 98.62 oldu. Buna göre Cumhur İttifakı yüzde 49.31, Millet İttifakı yüzde 35.19, Emek ve Özgürlük yüzde 10.51, Ata İttikafı yüzde 2.46 oy oranına sahip.
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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu.İşte o isimler...
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