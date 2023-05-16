Bergüzar Korel, seçim sonrası deprem bölgesi için yapılan yorumlara isyan etti

Oyuncu Bergüzar Korel, seçimin ardından deprem bölgesindeki vatandaşların oy tercihleri için yapılan yorumları tasvip etmedi.

Abone ol

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin ardından deprem bölgesindeki vatandaşların oy tercihini sosyal medyada bazı kullanıcılar eleştirdi. Oyuncu Bergüzar Korel de yapılan yorumların yanlış olduğunu vurguladı.

Oyuncu Instagram hesabından paylaştığı yazıda “Deprem bölgelerinden gelen sonuçlar hakkında yazılanlar tam da eleştirilen zihniyetin ta kendisi. Bu yazılanları her şeyini kaybetmiş insanlar okuyor. İnsanlar öldü! Hayatta kalmaya çalışan bir sürü insan tüm bu yazılanları okuduğunda ne hissediyor? Yapılan yardımların ve dayanışmanın hesabını soracak, böbürlenecek insanlar değiliz biz. Sevgiyi, umudu, bir olmanın, birlikte olmanın hayaliyle sadece iyiliği yanında olanlarız. Lütfen…” ifadelerini kullandı.